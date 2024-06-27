Деменко назвал самую стабильную команду Евро-2024 на данный момент

Максим Деменко, бывший российский футболист поделился мыслями о текущем Евро-2024 и назвал самую стабильную команду первенства Европы.

«Сейчас самыми стабильными выглядят испанцы — они выиграли все три матча. Пусть и с минимальным счетом, но уверенно», - говорит Деменко для «Газеты.Ру».

Напомним, что испанцам предстоит на стадии 1/8 финала сойтись со сборной Грузии, сенсацией группы F.

В квартете В, «квартете смерти» «красная фурия» одержала три победы из трёх возможных и с девятью очками расположилась на первом месте таблицы. Были обыграны сборные Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0).