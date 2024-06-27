Гладилин: Хорватия должна была пройти дальше на Евро-2024

Экс-игрок «Спартака» и футбольный эксперт Валерий Гладилин высказался о вылете сборной Хорватии из чемпионата Европы – 2024.
По мнению Гладилина, хорваты могли пробиться в плей-офф турнира.
«Да, хорваты допустили кое-какие ошибки, но по уровню футболистов и по качеству игры они должны были пройти дальше», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».
Напомним, сборная Хорватии не смогла одержать ни одной победы в рамках группового этапа Евро-2024. За три тура команда набрала два очка и финишировала на третьей строчке в квартете B.
Матчи 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 стартуют в субботу, 29 июня.
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