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Чемпионат Европы по футболу 2024

Деменко выделил всех фаворитов чемпионата Европы – 2024

27 Июня 2024 • 16:53 Комментировать
Швейцария
...
Италия
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29.06 19:00

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о фаворитах текущего Евро-2024.

— Я причисляю к фаворитам турнира Испанию, Германию, Францию, Португалию, Англию и даже Италию, — приводит слова Деменко Betonmobile.

При этом эксперт отметил, что на турнире уже были сенсации, поэтому все интересное еще впереди.

26 июня завершился групповой этап чемпионата Европы – 2024, который проходит в Германии.

Первые матчи 1/8 финала турнира пройдут уже 29 июня. В этот день Швейцария встретится с Италией, а Германия сыграет с Данией.

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии.
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