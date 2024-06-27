Деменко выделил всех фаворитов чемпионата Европы – 2024

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о фаворитах текущего Евро-2024.
— Я причисляю к фаворитам турнира Испанию, Германию, Францию, Португалию, Англию и даже Италию, — приводит слова Деменко Betonmobile.
При этом эксперт отметил, что на турнире уже были сенсации, поэтому все интересное еще впереди.
26 июня завершился групповой этап чемпионата Европы – 2024, который проходит в Германии.
Первые матчи 1/8 финала турнира пройдут уже 29 июня. В этот день Швейцария встретится с Италией, а Германия сыграет с Данией.Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии.
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