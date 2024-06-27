Самедов оценил успех сборной Грузии

Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался по поводу успеха сборной Грузии на чемпионате Европы. Как известно, грузины в среду обыграли Португалию и прошли в 1/8 финала турнира.

«Победа Грузии меня удивила. Они молодцы. Выйти в плей-офф – отличный результат. Остаётся только их поздравить с таким потрясающим исходом», - цитирует Самедова Sport24.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Грузии будет играть против Испании. Матч пройдёт в ближайшее воскресенье, 30 июня. По мнению Самедова, игра против испанцев наверняка станет для грузин последней на турнире в Германии.