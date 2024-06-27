Тедеско отреагировал на свист фанатов сборной Бельгии

Фанаты сборной Бельгии сильно освистывали свою команду после ничьей с Украиной (0:0). Очевидно, болельщикам не понравилось, как в концовке игроки откровенно тянули время. После матча Кевин де Брёйне из-за свиста даже решил увести команду с поля. Комментарий по поводу свиста дал рулевой «красных дьяволов» Доменико Тедеско.

«Конечно, мы немного удивлены [свистом]. Мы хотели пройти в плей-офф и сделали это. С Украиной была действительно сложная игра, мы хотели победить. Если фанаты свистят, нам придётся с этим смириться», - сказал Тедеско журналистам.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Бельгии сыграет против Франции.