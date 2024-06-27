Джанашия уверен, что Кварацхелия забьёт Испании

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о результативности Хвичи Кварацхелии и Криштиану Роналду.

Ранее эксперт заявил, что вингер Грузии Хвича Кварацхелия забьет на чемпионате Европы – 2024 больше голов, чем португальский нападающий Криштиану Роналду.

«Хвича забьет испанцам, упрочит преимущество в этом споре. Забьет ли на Евро Криштиану? Ну... Сомневаюсь. С игры ему уже тяжело забить. Если только с пенальти», — цитирует Джанашию «Спорт-Экспресс».

Матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Грузией пройдет 30 июня. Соперником Португалии на данной стадии станет Словения (1 июля).