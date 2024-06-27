Петржела считает, что Роналду уедет с Евро-2024 без голов

Чешский тренер Властимил Петржела поделился комментарием об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.

Специалист заявил, в футболе происходит смена поколений, и сейчас Роналду уже нельзя назвать одним из лучших игроком мира.

— Он им точно был, но в настоящий момент Криштиану проигрывает многим форвардам других сборных. Думаю, он не забьет ни одного мяча на этом Евро, — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В трех играх группового этапа 39-летниий Роналду не забил, но записал на свой счет голевую передачу.

Португалия выиграла свою группу и вышла в 1/8 финала турнира, где встретится со сборной Словении.