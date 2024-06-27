Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 Июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 Июня
Германия
Дания
1/8 - 30 Июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 Июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 Июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 Июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 Июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 Июля
Австрия
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Петржела считает, что Роналду уедет с Евро-2024 без голов

27 Июня 2024 • 15:43 Комментировать
Португалия
...
Словения
01.07 22:00

Чешский тренер Властимил Петржела поделился комментарием об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.

Специалист заявил, в футболе происходит смена поколений, и сейчас Роналду уже нельзя назвать одним из лучших игроком мира.

— Он им точно был, но в настоящий момент Криштиану проигрывает многим форвардам других сборных. Думаю, он не забьет ни одного мяча на этом Евро, — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В трех играх группового этапа 39-летниий Роналду не забил, но записал на свой счет голевую передачу.

Португалия выиграла свою группу и вышла в 1/8 финала турнира, где встретится со сборной Словении.

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Властимил Петржела Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Июня
04:06
Тренер сборной Португалии Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/8 финала со Словенией
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПОРТУГАЛИЯ СЛОВЕНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Хвича обратится к Роналду с просьбой Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Фоден покинул сборную Англии Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски Роналду высказался перед матчем с Грузией Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Определились все пары 1/8 финала Евро-2024 Хорватия и Албания вывели три другие сборные в 1/8 финала Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак» Месси: Я не такой, как Роналду
Спортивные новости
Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июня
16:19 · Чемпионат Европы 2024
Самедов оценил успех сборной Грузии
16:11 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско отреагировал на свист фанатов сборной Бельгии
16:11 · Чемпионат Европы 2024
Джанашия уверен, что Кварацхелия забьёт Испании
15:43 · Чемпионат Европы 2024
Петржела считает, что Роналду уедет с Евро-2024 без голов
15:35 · Чемпионат Европы 2024
Давыдов рассказал, за какого тренера болеет на Евро-2024
15:35 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт дал понять, что поговорит с Беллингемом
15:29 · Чемпионат Европы 2024
Фюллькруг сделал подарок фанату, которому случайно сломал руку
15:19 · Чемпионат Европы 2024
Давыдов назвал команду, которая стала открытием Евро-2024
15:14 · Чемпионат Европы 2024
Игрока сборной Англии заметили со ссадинами на лице
15:12 · Чемпионат Европы 2024
Самедов оценил шансы Грузии в матче плей-офф Евро-2024 с Испанией
14:53 · Чемпионат Европы 2024
В Англии перепутали имя Льва Яшина 1
14:45 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско пожаловался на организацию Евро-2024
14:43 · Чемпионат Европы 2024
Черданцев ответил, верит ли в победу Грузии над Испанией
14:39 · Чемпионат Европы 2024
Важный игрок вернётся в состав сборной Англии
14:23 · Чемпионат Европы 2024
Руни недоволен Беллингемом на Евро-2024
Все новости