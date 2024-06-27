Давыдов рассказал, за какого тренера болеет на Евро-2024

Экс-форвард московского «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос, кого персонально поддерживает на текущем чемпионате Европы.

— Конечно, за Мурата Якина. Почему? Потому что он был у меня тренером в «Спартаке», с теплотой вспоминаю о нем, — приводит слова Давыдова портал «РБ Спорт».

Напомним, Якин возглавлял «Спартак» в сезоне-2014/15. В настоящий момент 49-летний специалист является главным тренером сборной Швейцарии.

По итогам группового этапа Швейцария заняла второе место в квартете A и вышла в плей-офф чемпионата Европы – 2024. Соперником команды в 1/8 финала станет Италия. Игра состоится 29 июня.