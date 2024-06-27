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Чемпионат Европы по футболу 2024

Саутгейт дал понять, что поговорит с Беллингемом

27 Июня 2024 • 15:35 Комментировать

Джуд Беллингем провёл шикарный состав в составе «Реала», но на чемпионате Европы полузащитник откровенно не впечатляет. У главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта спросили, собирается ли он провести с Беллингемом разговор.

«Я буду держать эту информацию при себе, а не расклеивать её по газетам», - сказал Саутгейт журналистам.

На групповой стадии Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков за счёт победы над Сербией (1:0), а также ничьих с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта будет играть против Словакии. Матч пройдёт в воскресенье, 30 июня.

Саутгейт намекнул на уход из сборной Англии

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт Джуд Беллингем ещё теги
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