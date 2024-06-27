Фюллькруг сделал подарок фанату, которому случайно сломал руку

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Фюллькруг сделал подарок болельщику.

Напомним, на разминке перед матчем третьего тура чемпионата Европы – 2024 между Германией и Швейцарией Фюллькруг пробил по воротам, но попал в руку болельщику, в результате чего тот получил перелом.

Как сообщает Bayern & Germany, 31-летний Фюллькруг отправил болельщику свою футболку с автографом, написав следующие слова: «Для Кая. Выздоравливай скорее! И прости меня».

Сборная Германии выиграла группу А и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024, где встретится с Данией. Игра между командами пройдет 29 июня.