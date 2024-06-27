Давыдов назвал команду, которая стала открытием Евро-2024

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, какую национальную команду он считает открытием чемпионата Европы – 2024.

— Сборная Грузии, конечно, открытие, но где-то от нее стоило ожидать такого прорыва, — заявил Давыдов «РБ Спорту».

Футболист отметил, что в грузинской команде семейная атмосфера, игроки бьются друг за друга.

По итогам трех туров группового этапа Грузия набрала четыре очка и с третьего места вышла в плей-офф чемпионата Европы – 2024. Стоит сказать, что команда впервые в своей истории добилась такого результата.

В 1/8 финала Грузия сойдется в противостоянии с Испанией, которой еще никто не смог забить на текущем турнире. Поединок пройдет 30 июня.