Игрока сборной Англии заметили со ссадинами на лице

Сборная Англии готовится к матчу 1/8 финала чемпионата Европы против Словакии. Тем временем нападающий Энтони Гордон на тренировке был замечен со ссадинами на подбородке и покраснениями на руках и запястьях. Журналистам BBC сообщили, что накануне Гордон упал с велосипеда.

Серьёзных проблем со здоровьем у Гордона нет – он полноценно тренируется со сборной Англии в четверг.

Матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии пройдёт в воскресенье, 30 июня. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в четвертьфинале сыграет с победителем матча Швейцария – Италия.