Самедов оценил шансы Грузии в матче плей-офф Евро-2024 с Испанией

Чемпион России в составе «Спартака» Александр Самедов высказался о матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Грузии.

Эксперт признался, что его удивила сборная Грузии на групповом этапе Евро-2024. По мнению Самедова, в предстоящем поединке может быть любой исход.

«Испания понимает, кто против них будет играть — команда, которая обыграла Португалию. Думаю, Грузии будет очень тяжело. Мне кажется, что испанцы уверенно пройдут дальше», — приводит слова Самедова Legalbet.

Игра 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Грузией должна будет пройти в воскресенье, 30 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по столичному времени.