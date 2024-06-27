Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о групповом этапе Евро-2024.

- Если резюмировать групповой этап, то он, конечно же, разочаровывает. Формат с 24 командами себя не оправдывает. Я думаю, оптимальный вариант – 16 команд. С таким числом сборных уровень раньше был намного выше, чем сегодня.

Взять, например, группу с Англией и Сербией. Это же вообще скукотища! Из шести матчей пять сыграли ничью. А сборная Хорватии, набрав два очка, теоретически имела шансы пройти дальше.

Такие игры, как сейчас на групповом этапе, мы можем каждый год смотреть в Лиге конференций и в Лиге Европы. Они не дотягивают по уровню даже до группового этапа Лиги чемпионов.

Понятно, что при предыдущем формате с 16 командами мы вряд ли увидели бы в финальной стадии сборную Грузии. Но само качество футбола не соответствует тому, что хотелось бы видеть на чемпионате Европе.

Турнир длинный – участники финала проведут семь матчей. Многие команды толком ещё даже не включились, вышли из группы в эконом-режиме. А в плей-офф они уже начнут постепенно втягиваться и раскачиваться.

Что касается личностей, которых можно выделить, то пару матчей на своём уровне провёл Мбаппе. Каких-то открытий среди игроков нет. Сборная Грузии удивила своим выходом в 1/8 финала, и всё. Одним словом, пока тоска, – подвёл итог Лахиялов.

Плей-офф чемпионата Европы стартует в субботу, 29 июня.