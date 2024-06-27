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Чемпионат Европы по футболу 2024

Лахиялов оценил уровень Евро-2024 эксклюзив

27 Июня 2024 • 15:00 Комментировать (1)

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о групповом этапе Евро-2024.

- Если резюмировать групповой этап, то он, конечно же, разочаровывает. Формат с 24 командами себя не оправдывает. Я думаю, оптимальный вариант – 16 команд. С таким числом сборных уровень раньше был намного выше, чем сегодня.

Взять, например, группу с Англией и Сербией. Это же вообще скукотища! Из шести матчей пять сыграли ничью. А сборная Хорватии, набрав два очка, теоретически имела шансы пройти дальше.

Такие игры, как сейчас на групповом этапе, мы можем каждый год смотреть в Лиге конференций и в Лиге Европы. Они не дотягивают по уровню даже до группового этапа Лиги чемпионов.

Понятно, что при предыдущем формате с 16 командами мы вряд ли увидели бы в финальной стадии сборную Грузии. Но само качество футбола не соответствует тому, что хотелось бы видеть на чемпионате Европе.

Турнир длинный – участники финала проведут семь матчей. Многие команды толком ещё даже не включились, вышли из группы в эконом-режиме. А в плей-офф они уже начнут постепенно втягиваться и раскачиваться.

Что касается личностей, которых можно выделить, то пару матчей на своём уровне провёл Мбаппе. Каких-то открытий среди игроков нет. Сборная Грузии удивила своим выходом в 1/8 финала, и всё. Одним словом, пока тоска, – подвёл итог Лахиялов.

Плей-офф чемпионата Европы стартует в субботу, 29 июня.

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Шамиль Лахиялов евро-2024 Павел Стипиди ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ermak
27 Июня 2024 в 15:14
Сложно не согласиться, два три неплохих матча за весь групповой этап, а в основном блевотина, испоганили ЧЕ
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Хвича обратится к Роналду с просьбой Фоден покинул сборную Англии Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Роналду высказался перед матчем с Грузией Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Хорватия и Албания вывели три другие сборные в 1/8 финала Евро-2024 Определились все пары 1/8 финала Евро-2024
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