В Англии перепутали имя Льва Яшина

Журналисты The Telegraph запустили опросы, в которых сравнивают лучшие команды в истории чемпионата Европы. В одном из опросов фигурирует сборная СССР, которая в 1960 году выиграла Евро во Франции. При этом британцы перепутали имя советского вратаря Льва Яшина – на картинке написано Кайл Яшин.

Напомним, что сборная СССР в финале чемпионата Европы 1960 года обыграла команду Югославии со счётом 2:1. Голы забили Слава Метревели и Виктор Понедельник.

Отметим, что на Евро-2024 наступили выходные дни после завершения группового этапа. Матчи 1/8 финала пройдут 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля. Ознакомиться со всеми парами команд можно в нашей новости.