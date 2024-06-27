Тедеско пожаловался на организацию Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско после ничьей с Украиной (0:0) пожаловался на организацию чемпионата Европы.

«Мы прибыли на стадион при обстоятельствах, с которыми я никогда раньше не сталкивался. Ехать из отеля на стадион в сопровождении полиции пришлось час. Дорога была совершенно свободна, но они ехали со скоростью в 20-25 километров в час. Все светофоры были красными. В итоге у меня было только две минуты на разговор с командой, и нам пришлось сократить время разминки. Это невероятно», - цитирует Тедеско портал Goal.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Бельгии сыграет против Франции. Матч пройдёт 1 июля.