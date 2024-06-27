Черданцев ответил, верит ли в победу Грузии над Испанией

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о шансах сборной Грузии пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы – 2024.

По итогам группового этапа Грузия заняла третье место, набрав четыре очка. Данный результат позволил команде выйти в 1/8 финала Евро-2024, где команда встретится с Испанией.

«Объективно, сил и длины скамейки Грузии не хватит, чтобы вытянуть еще и плей‑офф. Не верю, что против Испании может произойти сенсация», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Встреча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Грузией пройдет 30 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.