Важный игрок вернётся в состав сборной Англии

Хорошие новости для сборной Англии. Защитник Люк Шоу подтвердил, что сможет выйти на поле в следующем матче Евро-2024. Как известно, Шоу не играл с февраля из-за травмы, однако его было решено включить в заявку «трёх львов» на турнир.

У Шоу журналисты спросили, когда он сможет вернуться на поле, и ответ был коротким: «Следующая игра».

Напомним, что в трёх матчах групповой стадии чемпионата Европы на левом фланге обороны сборной Англии действовал Киран Триппьер. По умолчанию этот игрок является правым защитником.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Англии сыграет против Словакии. Матч пройдёт 30 июня.