Руни недоволен Беллингемом на Евро-2024

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал игру хавбека сборной Англии Джуда Беллингема на чемпионате Европы – 2024.

— В последних матчах у него не идет игра. Он выглядит расстроенным. Беллингем — лицо команды, но он не дает никаких комментариев. Это говорит о том, что игрок чувствует себя не очень комфортно, — заявил Руни в подкасте Football Dail.

20-летний полузащитник принял участие во всех трех матчах сборной Англии на групповом этапе чемпионата Европы – 2024 и отметился одним забитым мячом.

В 1/8 финала Англия сыграет со Словакией. Матч состоится 30 июня. Начало — в 19:00 по мск.