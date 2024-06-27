Майну: «В сборной Англии знают, что мы можем добиться серьёзных вещей»

Полузащитник сборной Англии Кобби Майну верит, что его команде по силам выиграть Евро-2024. Напомним, групповой этап коллектив Гарета Саутгейта завершил на первом месте. В ⅛ финала команда вскоре сыграет против сборной Словакии.

«В лагере сборной Англии все счастливы. Мы выиграли группу, и это первое серьёзное достижение. Мы знаем, что нам ещё много чего предстоит достичь. Мы верим, что можем этого добиться», – цитирует Майну United Stand.

Отметим, что в трёх матчах группового этапа Англия выиграла всего однажды и два раза сыграла вничью. Команда Саутгейта смогла забить всего два мяча и подверглась критике среди болельщиков.