Саутгейт намекнул на уход из сборной Англии

Гарет Саутгейт может покинуть должность главного тренера сборной Англии на фоне критики в адрес команды. Специалист дал комментарий, в котором намекнул на такой сценарий.

«Наш мир сейчас другой, и я чувствую, что это, вероятно, из-за меня. Я не собираюсь это менять, поэтому бессмысленно тратить на это энергию. Я не собираюсь отступать. Я понимаю чувства ко мне, но хочу, чтобы команду поддерживали», - слова Саутгейта приводит портал Goal.

Сборная Англии на Евро-2024 заняла первое место в своей группе, но не показала при этом яркой игры. В матчах против Сербии (1:0), Дании (1:1) и Словении (0:0) команда Гарета Саутгейта забила всего лишь два гола.