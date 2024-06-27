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Чемпионат Европы по футболу 2024

В сборной Украины был конфликт с участием Зинченко

27 Июня 2024 • 13:54 Комментировать
Украина
0:0
Бельгия

В сборной Украины имелся конфликт. По словам журналиста Игоря Бурбаса, подтверждённая информация об этом конфликте у него была уже давно, но он не хотел говорить об этом, чтобы не мешать команде на Евро-2024. Как сообщил Бурбас, футболист Александр Зинченко не был доволен методам работы Сергея Реброва.

«Зинченко был недоволен методами Реброва, накручивал игроков: «Блин, у Реброва всё непонятно, играем очень сложно, раньше всё было просто», - рассказал Бурбас на своём канале в YouTube.

В то же время Бурбас отметил, что Зинченко и Ребров провели разговор, и конфликт был улажен.

Напомним, что сборная Украины заняла последнее место в группе Е, набрав четыре очка.

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Сборная Украины Сергей Ребров Александр Зинченко ещё теги

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