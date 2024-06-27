Бояринцев: Грузия может выбить Испанию, как это сделала Россия в 2018 году

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы сборной Грузии выйти в четвертьфинал чемпионата Европы – 2024.

Напомним, на групповом этапе Грузия набрала четыре очка и с третьего места вышла в 1/8 турнира, где встретится с национальной командой Испании.

«В плей-офф Грузия может преподнести сюрприз. На чемпионате мира в 2018 году Россия выбила Испанию. Грузия тоже может это сделать», — приводит слова Бояринцева портал «РБ Спорт».

Игра 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Грузии и Испании пройдет 30 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по столичному времени.

Бояринцев: Грузия может конкурировать с ведущими национальными командами