Бояринцев: Грузия может конкурировать с ведущими национальными командами

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал победу сборной Грузии над Португалией в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу коллектива из Грузии. Авторами голов стали Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе.

Бояринцев считает, что Грузия очень хорошо себя проявила в матче с португальцами и может конкурировать с топовыми сборными.

«Очень грамотно выстроили игру, действовали самоотверженно. Грузия — цельная команда, все друг за друга отрабатывали», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

По итогам трех туров Грузия набрала четыре очка и с третьего места вышла в плей-офф Евро-2024, где сыграет с Испанией.