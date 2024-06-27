Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду

В социальных сетях появилось видео, снятое после финального свистка в матче сборных Грузии и Португалии. Грузины победили со счётом 2:0 и весьма неожиданно пробились в 1/8 финала чемпионата Европы.

На видео атакующий полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия побежал радоваться успеху, но затем он увидел Криштиану Роналду и побежал к нему. Хвича пожал руку португальцу, и они обменялись несколькими фразами. Возможно, именно в тот момент грузин попросил у Криштиану футболку.

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата Европы сборная Грузии сыграет против Испании. Матч пройдёт 30 июня.