​Сакки: «Гол Дзакканьи - это не просто удача, Италия заслужила, но сейчас пора просыпаться»

Итальянская сборная в самый последний момент сумела оформить свой выход из группы, с четырьмя очками она заняла второе место, сумев сравнять счёт в игре с хорватами буквально перед финальным свистком арбитра Арриго Сакки, под началом которого итальянская сборная брала серебро на чемпионате мира 1994 года, считает это закономерным итогом давления, которое оказывала итальянская сборная на соперника.

- Я не считаю это везением. Это награда за давление, за усилия, которые оказывала наша сборная, несмотря на все сложности. Но сейчас команде нужно проснуться, нужно играть смело, а не сомневаться в себе, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.