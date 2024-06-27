Майну: «Мне очень понравилось играть в одной команде с Палмером»

Полузащитник сборной Англии Кобби Майну поделился впечатлениями об игре с Коулом Палмером. Напомним, хавбек лондонского «Челси» дебютировал на Евро-2024 в матче против Словении, выйдя на замену во втором тайме. В двух предыдущих турах группового этапа Палмер оставался неиспользованной заменой.

«Мне очень понравилось играть в одной команде с Палмером. Для меня это было впервые», – цитирует полузащитника United Stand.

Палмер стал самым результативным игроком минувшего розыгрыша Английской премьер-лиги. В дебютном сезоне за лондонский «Челси» Коул отметился 22 голами и 11 результативными передачами в чемпионатами.