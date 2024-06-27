Сборная Англии – в тройке худших сборных Евро-2024 по ожидаемым голам

Групповой этап чемпионата Европы позади, и можно подводить некоторые итоги. Специалисты из Opta составили список худших команд турнира по показателю ожидаемых голов (xG). Худший показатель у сборной Шотландии – 0,9 xG. Словом, в атаке шотландцы наиграли менее чем на один гол. Как известно, команда Шотландии с одним очком заняла последнее место в группе А и вылетела.

Второй самый худший показатель xG на Евро-2024 у сборной Сербии – 2,1. Тройку худших замыкает сборная Англии – 2,2. При этом англичане входят в число главных фаворитов континентального футбольного форума.

Первые матчи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут 29 июня.

Определились все пары 1/8 финала Евро-2024