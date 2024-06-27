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Чемпионат Европы по футболу 2024

С Евро-2024 вылетела команда с лучшим показателем ожидаемых голов

27 Июня 2024 • 13:22 Комментировать

На чемпионате Европы завершилась групповая стадия. Как сообщает Opta, лучшей командой турнира по ожидаемым голам является сборная Хорватии. «Шашечные» показали 6,6 xG при трёх забитых голах. Хорваты заняли третью строчку в своей группе с двумя очками и вылетели, не сумев попасть в число лучших третьих мест.

В топ-5 Евро-2024 по ожидаемым голам на групповой стадии также вошли Франция (5,9 xG), Португалия (5,8 xG), Испания (5,5 xG) и Турция (5,2 xG).

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля.  Посмотреть на все пары плей-офф можно в нашей новости.

Кто вышел в плей-офф Евро-2024 с третьего места – рейтинг

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