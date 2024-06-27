Тарханов: Грузия очень грамотно сыграла против Португалии

Известный тренер Александр Тарханов высказался о сенсационной победе сборной Грузии над Португалией (2:0) в матче третьего тура Евро-2024.

— Конечно, рад, что сборная Грузии обыграла Португалию и вышла в плей-офф Евро. Это страна из постсоветского пространства, — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Эксперт считает, что Грузия провела хороший матч и практически ничего не позволила создать португальцам.

По итогам трех сыгранных туров сборная Грузии заняла третье место в группе F и вышла в 1/8 финала Евро-2024. На данной стадии грузины встретятся с Испанией. Матч состоится 30 июня и начнется в 22:00 по мск.