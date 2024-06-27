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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тарханов: Кварацхелия очень хорошо себя проявил, а Роналду не было видно

27 Июня 2024 • 13:12 Комментировать
Грузия
2:0
Португалия

Экс-тренер сборной России Александр Тарханов оценил игру вингера Грузии Хвичи Кварацхелии и нападающего Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, игра третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 завершилась неожиданной победой Грузии со счетом 2:0. Один из голов забил Кварацхелия.

«Кварацхелия себя очень хорошо проявил, он убегал, забил гол и был достаточно активным. Кстати говоря, вчера не было видно Роналду. Он из-за этого пнул бутылку и был зол на себя», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

По итогам группового этапа сборная Грузии с четырьмя очками заняла третье место в группе F и вышла в плей-офф турнира.

Соперником Грузии в 1/8 финала станет сборная Испании. Игра пройдет 30 июня, старт поединка запланирован на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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