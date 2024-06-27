Тарханов: Кварацхелия очень хорошо себя проявил, а Роналду не было видно

Экс-тренер сборной России Александр Тарханов оценил игру вингера Грузии Хвичи Кварацхелии и нападающего Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, игра третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 завершилась неожиданной победой Грузии со счетом 2:0. Один из голов забил Кварацхелия.

«Кварацхелия себя очень хорошо проявил, он убегал, забил гол и был достаточно активным. Кстати говоря, вчера не было видно Роналду. Он из-за этого пнул бутылку и был зол на себя», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

По итогам группового этапа сборная Грузии с четырьмя очками заняла третье место в группе F и вышла в плей-офф турнира.

Соперником Грузии в 1/8 финала станет сборная Испании. Игра пройдет 30 июня, старт поединка запланирован на 22:00 по мск.