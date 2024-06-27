В сборной Франции назревает новый конфликт

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн недоволен действиями главного тренера команды Дидье Дешама.

Как стало известно Le Parisien, 33-летний Гризманн остался недоволен решением тренера, который не включил игрока в стартовый состав на матч заключительного тура чемпионата Европы – 2024 с Польшей (1:1).

По данным источника, между Гризманном и Дешамом уже нет дружеских отношений. Кроме того, тренер не считает Гризманна незаменимым игроком стартового состава.

Стоит сказать, что нападающий принял участие во всех трех играх группового турнира, но голевыми действиями отметиться не сумел.