Текке: Сборная России могла бы выиграть Евро-2024

Экс-игрок «Зенита» Фатих Текке, который ныне возглавляет турецкий «Аланьяспор», поделился комментарием об отстранении сборной России.

Специалист заявил, что считает неправильным отстранение сборной России, отметив, что в команде есть очень качественные футболисты.

«Если бы они играли на этом Евро, то могли бы взять и титул. Это было бы возможно», — приводит слова Текке Sport24.

Напомним, из-за бана сборная России не участвует в международных соревнованиях с 2022 года. Команда уже пропустила чемпионат мира – 2022, а также не принимает участие в текущем Евро. Пока неизвестно, будет ли Россия допущена до ЧМ-2026.