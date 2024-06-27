Шаронов: «Грузия сыграла организованно»

Российский тренер Роман Шаронов прокомментировал победу сборной Грузии над национальной командой Португалии.

Встреча третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 завершилась сенсационной победой Грузии со счетом 2:0.

«Рад за грузин! Вчера команда сыграла организованно, тренерский штаб сделал ставку на быстрые контратаки. Думаю, ребятам помог быстрый гол», — приводит слова Шаронова Metaratings.

По итогам группового этапа Грузия заняла третью строчку в турнирной таблице группы F и попала в четверку лучших команд среди третьих мест, что позволило грузинам выйти в плей-офф.

В 1/8 финала сборная Грузии встретится с Испанией. Игра между командами пройдет 30 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск.