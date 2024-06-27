Кецбая высказался в защиту Хвичи за игру на Евро-2024

«Мы здесь именно благодаря Хвиче, потому что он выдал отличный отборочный цикл. Дело в том, что он поднял свой стандарт очень высоко. Когда он играет просто хорошо, все требуют, чтобы он был идеален. Но это невозможно», - передает слова Кецбая «РБ Спорт».