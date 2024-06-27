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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кецбая высказался в защиту Хвичи за игру на Евро-2024

27 Июня 2024 • 12:34 Комментировать

Бывший грузинский футболист Темури Кецбая ответил на критически высказывания в адрес главной звезды сборной Грузии Хвичи Кварацхелии за его выступление на групповой стадии Евро-2024.

«Мы здесь именно благодаря Хвиче, потому что он выдал отличный отборочный цикл. Дело в том, что он поднял свой стандарт очень высоко. Когда он играет просто хорошо, все требуют, чтобы он был идеален. Но это невозможно», - передает слова Кецбая «РБ Спорт».

Напомним, что Хвича стал лучшим игроком вчерашнего матча против сборной Португалии. Грузия одержала сенсационную победу со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Темури Кецбая Хвича Кварацхелия ещё теги
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