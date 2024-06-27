Стало известно, почему Фоден покинул расположение сборной Англии

Раскрыта причина отъезда нападающего Фила Фодена из расположения сборной Англии.

Ранее появилась информация, что 24-летний футболист покинул команду по семейным обстоятельствам.

Известный журналист Фабрицио Романо уточнил на своей страничке в социальной сети, что Фоден вернулся домой из-за предстоящего рождения третьего ребенка, который вот-вот должен появиться на свет.

По сведениям источника, Фоден присоединится к сборной Англии в воскресенье, 30 июня.

Напомним, Англия заняла первое место в группе C, набрав пять очков в трех турах. Соперником команды Гарета Саутгейта в 1/8 финала станет Словакия. Встреча пройдет 30 июня, начало — в 19:00 по мск.