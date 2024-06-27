Булыкин рассказал, сможет ли сборная Грузии сотворить вторую сенсацию с Испанией в плей-офф Евро-2024

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал сенсационную победу Грузии над Португалией и выход в плей-офф чемпионата Европы.

- Главная сенсация Евро – победа Грузии над Португалией и ее выход в плей-офф. Это случайность?

- Португальцы уже прошли в плей-офф и выставили не самый сильный состав. Но все равно грузины - молодцы. Они с первых минут показали, что им нужна победа. Даже против Криштиану Роналду они сыграли хорошо, выстояли, победили и принесли всем свои болельщикам большое счастье.

- В чем сила этой сборной?

- В самоотдаче. Перед этим были матчи, в которых грузины должны были забивать на последних минутах, но не получилось. Учитывая, что они первый раз играют на Евро, им нужно накопить опыт. С португальцами они здорово себя проявили. Хорошо, что сопернику не надо было кровь из носу побеждать, поэтому все так удачно получилось.

- То есть все дело в том, что португальцы не были мотивированными?

- Это один из факторов. Но грузины были очень заряжены на победу, плюс Хвича Кварацхелия забил быстрый мяч. Все это сказалось. У Криштиану Роналду были моменты, когда он попадал то в игрока, то за майку его держали. Но самое главное, что у грузин было желание хорошо сыграть и большая самоотдача.

- Игра Роналду не разочаровывает? Он никак не может забить.

- В следующем матче он может забить. Мы знаем его, как большого профессионала. Но, как у нас говорят, лучше пусть команда выиграет, и тогда можно не забивать. При этом Криштиану уже отдал голевую передачу. Он очень полезен для своей сборной, как в раздевалке, так и на поле.

- Нападающий Грузии Жорж Микаутадзе забивал в каждом матче, повторив рекорд турнира. Его можно назвать топ-форваром?

- Если посмотреть, как он забивает, – это хороший нападающий. И вратарь у грузин выделяется. Вопрос в том, как команда сыграет следующий матч против испанцев. Там уже будет настоящая проверка.

- Верите, что Грузия может сотворить вторую сенсацию?

- Россия же сотворила. Почему Грузия не может? А так, конечно, ей тяжело придется с испанцами. Это одна из сильнейших команд, которая заслуживает финала Евро.

- Какие перспективы у Португалии со Словенией? Сюрпризов ждать не стоит?

- У Португалии будет другой состав и другая игра. Плюс настрой. Это уже плей-офф и прямой вылет в случае поражения. Поэтому все будут выкладываться по-другому, нежели в группе, где можно было сыграть вничью.

Елена Григорьевская