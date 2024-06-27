Назван клуб, игроки которого забили больше всего голов на Евро-2024

На чемпионате Европы – 2024, проходящем в Германии, завершилась групповая стадия. По ее итогам стало известно, представители каких клубов отметились самой высокой результативностью на турнире.

Наибольшее количество голов забили футболисты мадридского «Реала». Игроки «королевского» клуб отметились пять раз в матчах группового этапа. Второе место заняли представители дортмундской «Боруссии» - четыре мяча. На третьей строчке оказали футболисты «Баварии», «Интера», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». Они забили по три гола.

Матчи стадии плей-офф стартуют в субботу, 29 июня.