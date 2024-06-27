Кавазашвили назвал лучшего игрока сборной Грузии

Легендарный вратарь сборной СССР, уроженец Грузии Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал сенсационную победу грузин над Португалией и выход в плей-офф чемпионата Европы.

- Главная сенсация Евро – победа Грузии над Португалией и ее выход в плей-офф. Как прокомментируете такой успех?

- Как профессионал я просто в восторге. А как грузин – вдвойне. Для Грузии это большой успех. Такой же большой, каким в свое время стал успех тбилисского «Динамо», ставшего обладателем Кубка кубков. Такого же громкого триумфа больше не было.

- О чем свидетельствует нынешний успех сборной Грузии?

- О том, что возрождение грузинского футбола идет полным ходом. Очень приятно, что многие футболисты, которые сейчас защищают честь Грузии, выступают в сильных европейских клубах, а также в РПЛ. Они научились играть так, что свои навыки передают остальным партнерам по сборной, которые становятся более серьезными профессионалами. Это очень здорово.

- В плей-офф Грузия попала на Испанию. Будет ли еще одна сенсация?

- Не забывайте, что Испания очень тяжело играет с Грузией, если судить по прошедшим матчам. Так что легко они не выиграют.

- А как оцениваете вероятность победы Грузии? Она есть?

- Раз одна сенсация уже случилась, то пусть это и дальше продолжается. Приятная сенсация всегда радует.

- Как оцените состав сборной Грузии? Насколько он конкурентоспособен на Евро?

- Об этом даже спрашивать не надо. Состав подобран таким образом, что эта команда уравновешена, играет от обороны, используя своих быстрых нападающих, которые приносят успех. Стиль сборной Грузии мне напоминает лучший вариант сборной Италии, когда последние играли в катеначчо, обороняясь на своей половине поля, а потом на контратаках выигрывали. Мы же видели, что Грузия не пропустила даже от Роналду, который все два тайма постоянно ругался с судьей. Если бы это был Роналду пятилетней давности, когда он бегал, то игра была бы, конечно, другой. А сейчас он больше ходит по полю и спорит с арбитрами. Поэтому у него не получается.

- Кто самый сильный игрок в составе сборной Грузии?

- Назову только вратаря.

Елена Григорьевская