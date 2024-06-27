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Чемпионат Европы по футболу 2024

Звёздный Беллингем сорвался на игрока сборной Англии в матче Евро-2024

27 Июня 2024 • 12:00 Комментировать (1)

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем разозлился на партнеров во время поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы против команды Словении (0:0).

Как сообщает таблоид Daily Mail, звездный футболист выкрикнул: «Эй, ну в самом деле, отдай передачу! Уже хватит держать мяч, сделай пас!». При этом непонятно, в адрес кого из игроков сборной Англии были адресованы слова Беллингема.

Напомним, что на групповой стадии подопечные Гарета Саутгейта набрали пять баллов и заняли первое место. Сборная Англии встретится национальной командой Словакии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Словении Джуд Беллингем ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Misha_football
27 Июня 2024 в 12:25
Самая унылая сборная Англии наверное за всю свою историю!!...
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