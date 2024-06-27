В сборной Португалии извлекли урок после матча с Грузией

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра пообщался с журналистами после поражения в матче против команды Грузии на чемпионате Европы – 2024. Подопечные Роберто Мартинеса сенсационно проиграли со счетом 0:2.

«Главный урок, который мы извлекли, это то, что нельзя недооценивать соперника. Мы знали, что у Грузии сильная команда, которая играет как единое целое. Нам нужно сделать выводы и не допустить подобного в матче со Словенией. Нужно показать совершенно другую игру», - передает слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Португалии и Словении состоится в понедельник, 1 июля.