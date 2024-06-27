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Чемпионат Европы по футболу 2024

39-летний Роналду лидирует на Евро-2024 по одному показателю

27 Июня 2024 • 11:43 Комментировать

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду является лидером по ударам по воротам на чемпионате Европы – 2024. Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

39-летний звездный бомбардир принял участие в трех поединках группового этапа, в которых нанес 12 ударов. Несмотря на большое количество попыток, Криштиану до сих пор не отметился забитым мячом. На его счету лишь одна результативная передача.

Как подсчитали аналитики Opta, большая часть ударов Роналду не была опасной для вратарей соперников. Коэффициент ожидаемых голов составил 1,1.

Португалия с первого места пробилась в плей-офф, где сыграет против национальной команды Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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