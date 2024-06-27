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Чемпионат Европы по футболу 2024

Игрок сборной Турции Тосун: «На этот раз мы хотим победить Австрию»

27 Июня 2024 • 11:33 Комментировать
Чехия
1:2
Турция

Дженк Тосун, форвард сборной Турции, высказался после победы над Чехией на Евро-2024.

Матч прошёл 26 июня и завершился со счётом 2:1, Тосун стал автором победного гола. В 1/8 финала Турция встретится с Австрией, встреча состоится 2 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Я очень рад, что забил, но еще больше я счастлив, потому что команда победила. Мы мечтаем об успехе, как на чемпионате Европы - 2008. Я также хочу поблагодарить наших болельщиков. Они действительно очень сильно нас поддерживают, продолжим играть за них.

Впереди у нас Австрия. Мы потерпели от них тяжелое поражение в товарищеском матче в марте. На этот раз мы хотим победить, - сказал нападающий после матча с Чехией.

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Сборная Чехии Сборная Турции Дженк Тосун ещё теги

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