Игрок сборной Турции Тосун: «На этот раз мы хотим победить Австрию»

Дженк Тосун, форвард сборной Турции, высказался после победы над Чехией на Евро-2024.

Матч прошёл 26 июня и завершился со счётом 2:1, Тосун стал автором победного гола. В 1/8 финала Турция встретится с Австрией, встреча состоится 2 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Я очень рад, что забил, но еще больше я счастлив, потому что команда победила. Мы мечтаем об успехе, как на чемпионате Европы - 2008. Я также хочу поблагодарить наших болельщиков. Они действительно очень сильно нас поддерживают, продолжим играть за них.

Впереди у нас Австрия. Мы потерпели от них тяжелое поражение в товарищеском матче в марте. На этот раз мы хотим победить, - сказал нападающий после матча с Чехией.