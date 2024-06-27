Сёмин: Хвича явно был лучше Роналду во всём

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями об игре вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии во вчерашнем поединке против команды Португалии.
«На контратаках блестяще сыграли два нападающих - Хвича и Микаутадзе. Кварацхелия доказал, что он один из лучших в Европе. На фоне Роналду он явно выглядел предпочтительней по всем моментам», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Напомним, что поединок завершился сенсационной победой сборной Грузии со счетом 2:0. Благодаря этому успеху подопечные Вилли Саньоля шагнули в 1/8 финала Евро, где встретятся со сборной Испании.
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