Сёмин: Хвича явно был лучше Роналду во всём

«На контратаках блестяще сыграли два нападающих - Хвича и Микаутадзе. Кварацхелия доказал, что он один из лучших в Европе. На фоне Роналду он явно выглядел предпочтительней по всем моментам», - передает слова специалиста «Чемпионат».