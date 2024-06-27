Сёмин высказался о выходе сборной Грузии в плей-офф Евро-2024

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выходе сборной Грузии в плей-офф чемпионата Европы – 2024.
«Можно поздравить всю сборную Грузии с такой великолепной победой. Но здесь для этого было достаточно много оснований. Грузия хорошо подготовлена, это заслуга тренерского штаба, федерации футбола», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Напомним, что в заключительном туре группового этапа Евро сборная Грузии сенсационно победила команду Португалии со счетом 2:0. Благодаря этому успеху грузины вышли в 1/8 финала, где встретятся со сборной Испании.
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