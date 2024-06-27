Ашветия - о победе Грузии: «Произошло сумасшествие!»

Экс-игрок московского «Локомотива» Михаил Ашветия поделился мнением о сенсационной победе сборной Грузии над командой Португалии в поединке третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Произошло сумасшествие! Можно ли футболистам отливать памятники? Конечно! Всем из сборной Грузии надо отлить памятники, ребята уже в истории», - приводит слова Ашветии Metaratings.ru.

Грузинская сборная победила Португалию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф чемпионата Европы – 2024. На стадии 1/8 финала турнира подопечным Вилли Саньоля будет противостоять сборная Испании.