Экс-игрок «Спартака» назвал две сборные, которые его разочаровали на Евро-2024

Эдуард Мор, экс-игрок столичного «Спартака», рассказал, какие национальные команды его разочаровали на проходящем сейчас в Германии Евро-2024.

- Я был уверен в сборных Англии и Франции, но пока они по ходу турнира разочаровывают. Но я не теряю надежду, что они берегут силы, чтобы сыграть в полную мощь в плей‑офф. По игре же выделяются сборные Испании и Германии, - передаёт слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, коллектив Гарета Саутгейта набрал пять баллов и выиграл свою группу, а французы с таким же количеством набранных очков заняли второе место в своей группе. Обе национальные команды на групповой стадии ни разу не проиграли.