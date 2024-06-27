Полузащитник сборной Швейцарии: «Мы заслуженно попали в 1/8 финала, теперь настало самое интересное»

Ремо Фройлер, полузащитник швейцарской сборной, высказался перед матчем плей-офф Евро-2024 с Италией.

- Мы заслуженно попали в 1/8 финала, теперь настало самое интересное. Менталитет будет иметь важное значение. Мы должны показать хороший футбол, нужно оказывать на Италию давление и играть в свою собственную игру.

Что касается 1/8 финала, мы знаем, как побеждать, но мы также знаем, как проигрывать, - сказал Фройлер, который участвует в своем четвертом крупном турнире за сборную Швейцарии.

Встреча между Швейцарией и Италией пройдёт 29 июня, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.