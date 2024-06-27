Экс-игрок сборной Украины: «Команду переоценили перед стартом Евро»

Бывший украинский футболист Руслан Ротань поделился мнением о неудачном выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.

«Журналисты перед стартом турнира переоценили. Какие-то цены называли… Сразу такое ощущение, что не деньги играют в футбол. Они переоценили и все передалось на наших футболистов», - приводит слова Ротаня Tribuna.com.

Напомним, что сборная Украины набрала четыре балла, но из-за худшей разницы голов финишировала на последнем месте в своем квартете. Остальные участники этой группы пробились в плей-офф турнира, проходящего в Германии.