Мостовой – о сборной Грузии: «Они сделали то, что многим вообще не под силу»

Александр Мостовой, экс-игрок «Спартака» и испанской «Сельты», высказался об успехе грузинской национальной команды на Евро-2024.

Напомним, Грузия 26 июня сенсационно выиграла у Португалии и вышла в плей-офф.

- Они сделали то, что многим вообще не под силу. Пусть сейчас они просто получают удовольствие. Грузины сотворили историю, - передаёт слова Мостового «РБ Спорт».

Отметим, что соперником коллектива Вилли Саньоля в 1/8 финала станет сборная Испании, которая на групповом этапе одержала три победы в трёх матчах. Встреча состоится 30 июня, начало запланировано на 22:00 по мск.